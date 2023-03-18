Юсов объяснил, почему россия потеряла влияние на украинскую экономику и логистику
Российские оккупанты уже не смогут коренным образом повлиять обстрелами на украинскую экономику и логистику. Тактика ракетного террора рф потерпела поражение.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
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"От ракетного террора рашисты не отказываются, но мы видим, что ракетный блицкриг провалился с тех пор, как и начался, хоть этот инструмент запугивания и дальше используется", — отметил Юсов.
По его словам, в оккупантов увеличился интервал между ракетными атаками.
"Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может быть в 3-4 недели. Они используют "Шахеды", но уже по-другому и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало", — рассказал Юсов.
Представитель ГУР отметил, что если говорить о "Калибрах", "Искандерах", "Кинжалах", то россияне не могут себе позволить "засыпать ими Украину".
"Да, устаревшего ракетного вооружения в рф еще много. Особенно когда речь идет о С-300 — это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожье и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет", — добавил Юсов.
Напомним, настроения в кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест владимира путина. В россии уже начали искать ему преемника.
Также мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о "достижении" россии с начала полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, для рф дальше все будет еще хуже.
Добавим, количество уничтоженных в течение 17 марта российских оккупантов составляет примерно 880 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и дроны.