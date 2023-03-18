Юсов объяснил, почему россия потеряла влияние на украинскую экономику и логистику

Андрей Юсов

Российские оккупанты уже не смогут коренным образом повлиять обстрелами на украинскую экономику и логистику. Тактика ракетного террора рф потерпела поражение.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Подробности

"От ракетного террора рашисты не отказываются, но мы видим, что ракетный блицкриг провалился с тех пор, как и начался, хоть этот инструмент запугивания и дальше используется", — отметил Юсов.

По его словам, в оккупантов увеличился интервал между ракетными атаками.

"Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может быть в 3-4 недели. Они используют "Шахеды", но уже по-другому и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что если говорить о "Калибрах", "Искандерах", "Кинжалах", то россияне не могут себе позволить "засыпать ими Украину".

"Да, устаревшего ракетного вооружения в рф еще много. Особенно когда речь идет о С-300 — это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожье и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет", — добавил Юсов.

Напомним, настроения в кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест владимира путина. В россии уже начали искать ему преемника.

Также мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о "достижении" россии с начала полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, для рф дальше все будет еще хуже.

Добавим, количество уничтоженных в течение 17 марта российских оккупантов составляет примерно 880 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и дроны.