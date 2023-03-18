Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про "досягнення" росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, для рф далі усе буде ще гірше.

Про це Подоляк написав у Twitter.

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Радник голови ОП зазначив, що "чудовий путінський план" полягав у:

Вигнанні росії з Європи;

самогубстві "російського світу" в Україні;

самодискредитації й знищенні армії рф;

економічній ізоляції.

"І насамкінець як особиста "нагорода" — ордер на арешт для путіна. Сильно", — додав Подоляк.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав чотири пріоритети для України цієї весни. Він наголосив, що антиросійська коаліція повинна продовжувати тиск на рф.

Також ми писали, що Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт путіна. Президент наголосив, що це історична подія, яка стане початком відповідальності рф за всі злочини.

Додамо, кількість знищених протягом 17 березня російських окупантів становить приблизно 880 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи та дрони.