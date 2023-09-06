Юсов розповів про реакцію Росії на викрадення гелікоптера і втечу пілота Кузьмінова

Російський пілот Максим Кузьмінов. Фото: Скриншот

Російський пілот-перевізник Максим Кузьмінов є представником нового покоління росіян. Він здатен мислити критично і чудово розуміє, що війна проти України є агресивною.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розказав в ексклюзивному інтерв'ю NV.

Читайте також:

Втеча Кузьмінова стала катастрофою для Росії

"Я до цього бачив полонених російських пілотів, і він якісно відрізняється. Він представник іншого покоління. І, вочевидь, з нормальної родини, де в принципі критичне мислення присутнє. Тобто він не зазомбований, відповідає нешаблонно. Я підозрюю, що там є ще такі", — розповів Юсов.

Юсов зізнався, що для нього неабияким відкриттям був той факт, що Кузьмінов слухає українську музику.

"Це один з яскравих моментів. Це дуже добре. Українська культура популярна у всьому світі на різних широтах, в тому числі і на території держави-агресора. Ми пам’ятаємо, як у 1990−2000-х Вєрка Сердючка, "Океан Ельзи", "Воплі Відоплясова" на Росії були дуже популярні. А зараз нова хвиля. Справді, Skofka, Kalush зі "Стефанією" — це музика, яка не просто подобається і надихає, але ще й звільняє і робить розум яснішим, чеснішим", — поділився враженнями.

Представник ГУР зазначив, що для Росії втеча кульмінова, і викрадення гелікоптера Мі-8 стало серйозним випробуванням.

"Після цієї операції на території держави-агресора, звичайно, для цілої низки служб і окремих посадовців настала катастрофа. І вже відповідні кадрові рішення частково втілені: дехто усунутий від виконання своїх обов’язків. Мова йде в тому числі про спецслужби Російської Федерації", — пояснив Юсов.

Раніше ми повідомляли, що російський пілот і командир вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов, який перевіз повітряне судно до України під час спецоперації ГУР, розповів, що сталося з іншими пілотами. За його словами, по вертольоту було відкрито вогонь під час того, як він перетнув кордон.

Нагадаємо, до річниці створення ГУР, 7 вересня, в Україні покажуть фільм про пілота, який перегнав до України російський вертоліт МІ-8 із запчастинами для ворожих винищувачів. У тизері кінострічки з'явився сам пілот.