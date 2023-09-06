Юсов рассказал о реакции России на похищение вертолета и побег пилота Кузьминова

Российский пилот Максим Кузьминов. Фото: Скриншот

Российский пилот-перевозчик Максим Кузьминов является представителем нового поколения россиян. Он способен мыслить критически и прекрасно понимает, что война против Украины агрессивна.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эксклюзивном интервью NV.

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Бегство Кузьминова стало катастрофой для России

"Я до этого видел пленных российских пилотов, и он качественно отличается. Он представитель другого поколения. И, очевидно, из нормальной семьи, где, в принципе, критическое мышление присутствует. То есть он не зомбирован, отвечает нешаблонно. Я подозреваю, что там есть" еще такие», — рассказал Юсов.

Юсов признался, что для него незаурядным открытием был тот факт, что Кузьминов слушает украинскую музыку.

Это один из ярких моментов. Это очень хорошо. Украинская культура популярна во всем мире на разных широтах, в том числе и на территории государства-агрессора. Мы помним, как в 1990-2000-х Верка Сердючка, Океан Эльзы, Вопли Видоплясова на России были очень популярны. А сейчас новая волна. Действительно, Skofka, Kalush со Стефанией — это музыка, которая не просто нравится и вдохновляет, но еще и увольняет и делает ум яснее, честнее", — поделился впечатлениями.

Представитель ГУР отметил, что для России побег кульминовый и похищение им гедикоптера Ми-8 стало серьезным испытанием.

"После этой операции на территории государства-агрессора, конечно, для целого ряда служб и отдельных должностных лиц наступила катастрофа. И уже соответствующие кадровые решения частично воплощены: некоторые отстранены от исполнения своих обязанностей. Речь идет в том числе о спецслужбах Российской Федерации", — объяснил Юсов.

Ранее мы сообщали, что российский пилот и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, перевозивший воздушное судно в Украину во время спецоперации ГУР , рассказал, что произошло с другими пилотами. По его словам, по вертолету был открыт огонь во время пересечения границы.

Напомним, к годовщине создания ГУР, 7 сентября, в Украине покажут фильм о пилоте, который перегнал в Украину российский вертолет МИ-8 с запчастями для вражеских истребителей. В тизере фильма появился сам пилот.