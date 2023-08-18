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Втрати окупантів на 18 серпня: оновлена інформація Генштабу ЗСУ

18 серпня 2023 08:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрати окупантів на 18 серпня: оновлена інформація Генштабу ЗСУ
Український військовий зі зброєю. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Загарбники втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи, засоби ППО та інше. Кількість знищених за минулу добу солдат РФ становить приблизно 460 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Знищені окупанти

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні приблизно 256 510 солдатів. За останню добу російська армія зменшилася на 460 осіб. 

Крім того, загарбники втратили три танки, 12 бронемашин, 24 артилерійських систем, два гелікоптери та чотири БпЛА.

Втрати російської армії за час війни:

  • особового складу — близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 332 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин — 8 410 (+12) од.;
  • артилерійських систем — 5 193 (+24) од.;
  • РСЗВ — 714 (+0) од.;
  • засобів ППО — 486 (+0) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 316 (+2) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 276 (+4) од.;
  • крилатих ракет — 1 406 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 658 (+17) од.;
  • спеціальної техніки — 783 (+10) од.
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Орієнтовні втрати ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, розпочалась 541-а доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Так, авіація Сил оборони України завдала сім ударів по окупантах та їхній військовій техніці, зокрема два удари — по російських ЗРК.

Також ми писали, українські військові здійснюють успішні наступальні дії в умовах, коли поступаються армії РФ за показниками  чисельності та забезпеченості. Наразі відбувається унікальна ситуація. 

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