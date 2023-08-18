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Юсов рассказал, сколько оккупантов попали в плен во время контрнаступления ВСУ

18 августа 2023 12:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Юсов рассказал, сколько оккупантов попали в плен во время контрнаступления ВСУ
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За последние несколько недель обменный фонд в Украине пополнился более чем на 200 российских оккупантов  Каждый пятый солдат РФ сдался в плен добровольно.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов на брифинге, передает "Мы-Украина".

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"За последние несколько недель наступательных действий более чем на 200 пленных увеличился наш обменный фонд", — отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что каждый пятый российский захватчик из этой цифры добровольно покинул позиции, бросил оружие и сдался в плен. По его словам, ежедневно около двух-четырех солдат РФ сдаются украинским бойцам по программе "Хочу жить".

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Брифинг по обращению с военнопленными. Фото: t.me/weukrainetv

Спикер проекта Виталий Матвиенко рассказал, что за год существования "Хочу жить" к нему обратились 22 239 человек. Больше всего сообщений фиксируют из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края РФ.

Напомним, бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления пленили российского боевика 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ на Запорожском направлении. Российский военный потерялся и вышел на позиции наших нацгвардейцев.

Также мы писали, что украинская армия с начала полномасштабного вторжения России постоянно пополняет обменный фонд. В Украине для них специально были освобождены лагеря, где удерживали заключенных.

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