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Юсов відповів, що робила українська влада з російським ІПСО до 2014 року і що змінилося зараз

18 травня 2024 23:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Юсов відповів, що робила українська влада з російським ІПСО до 2014 року і що змінилося зараз
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що робила українська влада з російським ІПСО до 2014 року. Він також пояснив, що змінилось зараз.

Про це Андрій Юсов розповів для Центру протидії дезінформації.

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Юсов каже, що з 1991 року російські спецслужби не припиняли роботи, аби затягувати Україну до "русского мира". Йдеться про інформаційну складову, культурну, релігійну, економічну та політичну. За його словами, це був цілий комплекс заходів. Юсов зазначив, що інколи це супроводжувалося силовими діями.

"Можемо згадати ситуацію навколо Тузли і тодішній конфлікт, який Україна згідно змогла відбити, як і спроби на початку 90-х утворити так звану автономію в Криму", — каже він.

За його словами, до 2014 року Україна для російських спецслужб, для ІПСО була певним "прохідним двором". Дуже часто середовище, фахівці, активісти та держслужбовці, які виступали проти російського впливу, намагалися цьому протидіяти, були одинаками. Тоді центральна влада їх не чула.

"За останні десять років життя змусило Україну змінитися в цьому плані та перетворитись на такого "захищеного їжака", який максимально відбиває всі спроби інформаційних атак і впливів з боку Російської Федерації", — зазначив Юсов. 

Він наголосив, що важливим рішенням було заборонити російські соціальні мережі, де не приховано працювали спецслужби РФ.

"Дуже важливою складовою стала заборона телеканалів, медіа, "інформаційно-ракової пухлини", яку створив агресор в українському медіаполі", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, російська пропаганда планує найближчим часом запустити низку фейкових новин про нібито прорив військ та захоплення Харкова. Також ворог поширить ІПСО щодо відсутності фортифікацій на Сумщині. 

Також спецслужби Росії підбурюють українську молодь до виступів проти мобілізації. Такі провокації зафіксовані, зокрема, у Сумській області, яка межує з країною-агресором. 

росія
війна
фейки
росіяни
Україна
ГУР
Андрій Юсов
ІПСО

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