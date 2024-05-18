Юсов ответил, что делали украинские власти с российским ИПСО до 2014 года и что изменилось сейчас

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: скриншот с видео

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что делали украинские власти с российским ИПСО до 2014 года. Он также объяснил, что изменилось сейчас.

Об этом Андрей Юсов рассказал для Центра противодействия дезинформации.

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Юсов говорит, что с 1991 года российские спецслужбы не прекращали работу, чтобы затягивать Украину в "русский мир". Речь идет об информационной составляющей, культурной, религиозной, экономической и политической. По его словам, это был целый комплекс мер. Юсов отметил, что иногда это сопровождалось силовыми действиями.

"Можем вспомнить ситуацию вокруг Тузлы и тогдашний конфликт, который Украина согласно смогла отбить, как и попытки в начале 90-х создать так называемую автономию в Крыму", — говорит он.

По его словам, до 2014 года Украина для российских спецслужб для ИПСО была определенным "проходным двором". Очень часто среда, специалисты, активисты и госслужащие, выступавшие против российского влияния, пытались этому противодействовать, были одиночками. Тогда центральные власти их не слышали.

"За последние десять лет жизнь заставила Украину измениться в этом плане и превратиться в такого "защищенного ежа", который максимально отражает все попытки информационных атак и воздействий со стороны Российской Федерации", — отметил Юсов.

Он подчеркнул, что важным решением было запретить российские социальные сети, где не скрыто работали спецслужбы РФ.

"Очень важной составляющей стал запрет телеканалов, медиа, "информационно-раковой опухоли", которую создал агрессор в украинском медиаполе", — добавил представитель ГУР.

Напомним, российская пропаганда планирует в ближайшее время запустить ряд фейковых новостей о якобы прорыве войск и захвате Харькова. Также враг распространит ИПСО по отсутствию фортификаций на Сумщине.

Также спецслужбы России подстрекают украинскую молодежь к выступлениям против мобилизации. Такие провокации зафиксированы, в частности, в Сумской области, граничащей со страной-агрессором.