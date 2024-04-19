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Юсов заявив, що збиття російського літака Ту-22М3 не останній сюрприз для РФ

19 квітня 2024 18:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Юсов заявив, що збиття російського літака Ту-22М3 не останній сюрприз для РФ
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Нещодавно проведена успішна операція по знищенню російського бомбардувальника Ту-22М3 є лише частиною більшого плану. Оборонні сили України продовжуватимуть вражати ворога позитивними результатами для українського народу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час телемарафону.

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Збиття Ту-22М3

За його словами, операція, яка тривала більше тижня, мала схожість з тактикою, що була використана для знищення літака стратегічної розвідки А-50. Знищення Ту-22М3 стало несподіванкою для ворога, і Юсов висловив надію, що це дійство на деякий час зменшить ризики ракетних ударів по Одеській області.

"Після знищення літака А-50 й після сьогоднішнього знищення Ту-22МЗ на деякий час, принаймні є сподівання, що для Одеської області стосовно ризиків ракетних ударів ситуація покращиться", — додав він.

Юсов також підкреслив, що це лише частина загального плану, і українські сили безпеки та оборони продовжать приємно дивувати ворога.

Нагадаємо, військовий літак Ту-22м3 РФ був збитий в небі над Ставропольським краєм. 

Раніше ми писали, що у ГУР розповіли, що після збиття Ту-22 інший літак окупантів змушений був розвернутися.

російські війська
ЗСУ
літак
військова техніка
ГУР
Андрій Юсов

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