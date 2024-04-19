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Юсов заявил, что сбитие российского самолета Ту-22М3 не последний сюрприз для РФ

19 апреля 2024 18:54
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Бригадир София
редактор
Юсов заявил, что сбитие российского самолета Ту-22М3 не последний сюрприз для РФ
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Недавно проведенная успешная операция по уничтожению российского бомбардировщика Ту-22М3 является лишь частью большего плана. Оборонные силы Украины будут продолжать поражать врага положительными результатами украинского народа.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время телемарафона.

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По его словам, операция, продолжавшаяся более недели, имела сходство с тактикой, использованной для уничтожения самолета стратегической разведки А-50. Уничтожение Ту-22М3 стало неожиданностью для врага, и Юсов выразил надежду, что это действо на время уменьшит риски ракетных ударов по Одесской области.

"После уничтожения самолета А-50 и после сегодняшнего уничтожения Ту-22МЗ на время, по крайней мере, есть надежда, что для Одесской области относительно рисков ракетных ударов ситуация улучшится", — добавил он.

Юсов также подчеркнул, что это лишь часть общего плана и украинские силы безопасности и обороны продолжат приятно удивлять врага.

Напомним, военный самолет Ту-22м3 РФ был сбит в небе над Ставропольским краем.

Ранее мы писали, что в ГУР рассказали, что после сбитие Ту-22 другой самолет оккупантов вынужден был развернуться.

российские войска
ВСУ
самолет
военная техника
ГУР
Андрей Юсов

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