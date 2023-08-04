Сирський показав, як ЗСУ ефектно знищують ворога на Горлівському напрямку

Знищення російського супротивника на Горлівському напрямку. Фото: скриншот

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Збройні сили України знищують ворога на Горлівському напрямку. При цьому він уточнив, що українські захисники знаходять ворога за допомогою ударних VPF-дронів.

Про це Сирський повідомив у соцмережах.

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Знищення ворога на Горлівському напрямі

За словами генерала, на Горлівській ділянці рельєф місцевості та володіння ключовими висотами критично впливають на перебіг бойових дій. При цьому він уточнив, що основна місія бійців Королівської бригади не дозволити противнику заволодіти стратегічною перевагою на цій території.

"Пілоти зі стрілецького загону 24-го ОМБр, названого на честь короля Данила, використовують ударні FPV-дрони, щоб виявляти місце ворога, навіть якщо він намагається піти в тінь", — сказав Сирський.

Нагадаємо, українські військові, включаючи артилеристів та ракетні підрозділи, активно ведуть бойові дії проти противника. Зокрема, ЗСУ ведуть активні дії на Бахмутському напрямі.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують героїчно протистояти супротивникові. Так, минулої доби українські захисники ліквідували 500 окупантів.

Додамо, командувач Національної гвардії полковник Олександр Півненко заявив, що контрнаступ ЗСУ триває, і на російських ворогів чекає ще багато "сюрпризів". Сили оборони України обов'язково вийдуть на кордони 1991 року, але на це потрібен час.