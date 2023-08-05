Окупанти запустили ракети з Білорусі

Ракетну небезпеку оголошено у всіх областях України

Сьогодні ввечері, 5 серпня, по всій території України оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети з РФ, а також з Білорусі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Ракети - із Білорусі!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях України:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 5 серпня, в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Також ми писали, що у Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Наразі в деяких областях України оголошено повітряну тривогу.

Додамо, у Хмельницькій області пролунали вибухи.