Окупанти запустили ракети з Білорусі
5 серпня 2023 19:23
Ракетну небезпеку оголошено у всіх областях України
Сьогодні ввечері, 5 серпня, по всій території України оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети з РФ, а також з Білорусі.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Ракети - із Білорусі!" — йдеться у повідомленні.
Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях України:
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 5 серпня, в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Також ми писали, що у Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Наразі в деяких областях України оголошено повітряну тривогу.
Додамо, у Хмельницькій області пролунали вибухи.