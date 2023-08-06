Ситуація на Бахмутському напрямку: в ISW розповіли про темпи наступу ЗСУ

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Наступальні дії ЗСУ на південному та північному флангах Бахмута дещо сповільнилися останнім часом. В той час, як російські війська продовжують перекидати значну частину своїх сил в район міста.

Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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"Українські наступальні операції на південному та північному флангах Бахмута сповільнилися останніми днями, а російські та українські джерела не повідомляли про жодні українські наземні атаки в цьому районі 5 серпня", — йдеться у повідомленні.

Як стверджують аналітики, наразі головна ціль ЗСУ — стримати російські війська та не дати їм просунутися вперед. Силам оборони це добре вдається навіть попри те, що росіяни перекинули на цей напрямок значну частину своїх сил, в тому числі "елітні формування".

"Прибуття цих підрозділів і з’єднань у район Бахмута означає використання значної бойової сили, яку російські сили могли б використати для підтримки наступальних операцій у Луганській та Харківській областях або для посилення оборонних операцій Росії на півдні України", — кажуть аналітики.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

Також ми писали, що українські військові продовжують збільшувати плацдарм для атаки на півдні України. Наразі ситуація на лівобережній частині Херсонщини залишається напруженою для ворога.