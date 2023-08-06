Сырский показал отличную работу группы "Асгард", которая мастерски уничтожает оккупантов

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: google

ВСУ продолжают успешно работать на всех участках фронта, мастерски уничтожая российских оккупантов и их военную технику. Отлично отработала по врагам группа "Асгард".

Соответствующее видео обнародовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

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"Группа "Асгард" подразделения "Глаза" 120-го ОРБ во взаимодействии с 3-й ОШбр, 24-б ОМБР и Начальником службы Радиоэлектронной и Киберборьбы из состава 28-й ОМБР ювелирно уничтожают россиян", — подписал видео Сырский.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как Вооруженные силы Украины уничтожают врага на Горловском направлении. При этом он уточнил, что украинские защитники находят врага с помощью ударных VPF-дронов.

Добавим, что наступательные действия ВСУ на южном и северном флангах Бахмута несколько замедлились в последнее время. В то время как российские войска продолжают опрокидывать значительную часть своих сил в район города.