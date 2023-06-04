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Кадыров рассказал об "успешном" поиске украинской ДРГ на Донбассе

4 июня 2023 14:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кадыров рассказал об "успешном" поиске украинской ДРГ на Донбассе
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об "успешном" поиске украинской ДРГ на Донбассе. Он даже опубликовал видео, на котором показал форму ВСУ и оружие.

Об этом Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

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Кадыров заявил, что начальники отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам ЧР Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов проводят оперативные мероприятия, якобы направленные на выявление украинской ДРГ.

"На контролируемой подразделением Рустама Агуева территории активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши бойцы открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты. При проведении спецмероприятий в населенных пунктах, в частных домовладениях и на прилегающих территориях наши воины обнаруживают интересные находки", — рассказал Кадыров.

По его словам, россияне якобы лишают членов украинской ДРГ военной формы, боеприпасов и провизии. Кадыров также заявил, что украинцы "оставили" некоторую территорию.

Глава Чечни рассказал, что украинская ДРГ якобы убивает гражданских.

"Мы находимся в зоне проведения СВО для защиты мирных жителей от произвола украинских бандитов. И, несомненно, догоним каждого, кто направляет оружие на беззащитных людей", — добавил Кадыров.

Напомним, на восточном и южном фронтах российские оккупанты будут использовать кадыровцев, которые почти год не воевали. Ими Кремль хочет заменить "вагнеровцев".

Также мы писали, что ночью 31 мая Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации. Они должны переместиться в Донецкую область и начать там боевые действия.

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