Кадиров заявив про переміщення своїх військ в Україні: куди їх кинуть у бій

Президент Чеченської Республіки Рамзан Кадиров. Фото: Слово і Діло

Вночі 31 травня Рамзан Кадиров повідомив, що чеченські підрозділи отримали новий наказ про передислокацію. Вони мають переміститись в Донецьку область і розпочати бойові дії там.

Про це інформує Рамзан Кадиров у своїх соцмережах.

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"Чеченські підрозділи отримали новий наказ про передислокацію сил. Зоною відповідальності стають території Донецької Народної Республіки. Згідно з наказом, бійці чеченських підрозділів мають розпочати активні бойові дії та звільнити цілу низку населених пунктів", — заявив Рамзан Кадиров.

Також він зазначив, що уже декілька днів йде розробка планів просування та звільнення населених пунктів. Підрозділи і надалі отримують нові розвіддані від РФ.

"Цими днями йде підготовка бойових одиниць до штурмових заходів за активної підтримки Міноборони та Генштабу ЗС РФ. Аналогічні накази про початок наступу отримали й інші підрозділи "АХМАТ" Міноборони Росії та Росгвардії, які знаходяться на альтернативних ділянках лінії зіткнення Запорізької та Херсонської областей. Там також проведено заходи тактичної підготовки, розподілу завдань між командирами та бійцями, вивчення місцевості та розташування сил противника", — написав президент Чечні.

Крім цього він звернувся до тих, хто "перебуває по той бік". Чеченець зазначив, що вони нічого не анонсуватимуть на рахунок військових дій, на відміну від європейських та українських ЗМІ, які "намагалися страшити фантастичним і жахливим контрнаступом".

"Не дочекавшись натовсько-українського наступу, почався наступ підрозділу "АХМАТ". Нам набридло чекати. Сатаністи понесуть заслужене покарання. Запитаємо країни Європи за кожен патрон, за кожну спалену літеру священного Корану, за кожне нечестиве слово на адресу Ісламу. Весь мусульманський світ сьогодні вже бачить справжнє нутро Заходу, його неприкриту та невиправдану ненависть до Росії, Ісламу, традиційних сімейних та людських цінностей. Звучать заклики до перевороту у міжнародних відносинах між Заходом та Сходом", — йдеться в повідомленні Кадирова.

Також він додав, що вони зрозуміли, що за "доброзичливою маскою Захід приховує підступну, ненаситну суть".

"Тільки старенька Європа все ще улесливо підтакує своєму господареві. Ви там у себе можете продовжувати спотворювати людську сутність, ми це вам зробити не дозволимо!" — заявив Рамзан Кадиров.

Нагадаємо, що глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в Росії треба запровадити воєнний стан. Відповідну заяву він зробив після атаки безпілотників на Москву 30 травня.

Сьогодні, 31 травня, Інститут вивчення війни повідомив, що влада РФ визначилась, звідки прилетіли безпілотники по їх столиці. Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці на Москву. Президент Росії Володимир Путін заявив, що українські сили здійснили наліт БпЛА через те, що "за два-три дні" до цього окупанти завдали удари по штабу військової розвідки України.