Кадыров заявил о перемещении своих войск в Украине: куда их бросят в бой

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото: Слово и Дело

Ночью 31 мая Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации. Они должны переместиться в Донецкую область и начать там боевые действия.

Об этом сообщает Рамзан Кадыров в своих соцсетях.

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"Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны начать активные боевые действия и освободить целый ряд населенных пунктов", — заявил Рамзан Кадыров.

Также он отметил, что уже несколько дней идет разработка планов продвижения и освобождения населенных пунктов. Подразделения и дальше получают новые разведданные от РФ.

"На днях идет подготовка боевых единиц к штурмовым мерам при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ. Аналогичные приказы о начале наступления получили и другие подразделения "АХМАТ" Минобороны России и Росгвардии, которые находятся на альтернативных участках линии столкновения Запорожской и Херсонской областей. Также проведены мероприятия тактической подготовки, распределения задач между командирами и бойцами, изучение местности и расположение сил противника", — написал президент Чечни.

Кроме этого он обратился к тем, кто "находится по ту сторону". Чеченец отметил, что они ничего не будут анонсировать насчет военных действий, в отличие от европейских и украинских СМИ, которые "пытались устрашать фантастическим и ужасным контрнаступлением".

"Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделения "АХМАТ". Нам надоело ждать. Сатанисты понесут заслуженное наказание. Спросим страны Европы за каждый патрон, за каждую сожженную букву священного Корана, за каждое нечестивое слово в адрес Ислама. Весь мусульманский мир сегодня уже видит подлинное нутро Запада, его неприкрытую и неоправданную ненависть к России, Исламу, традиционным семейным и человеческим ценностям. Звучать призывы к перевороту в международных отношениях между Западом и Востоком", — говорится в сообщении Кадырова.

Также он добавил, что они поняли, что за "доброжелательной маской Запад скрывает коварную, ненасытную сущность".

"Только старушка Европа все еще подобострастно поддакивает своему хозяину. Вы там у себя можете продолжать искажать человеческую сущность, мы это вам сделать не позволим!" — заявил Рамзан Кадыров.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России нужно ввести военное положение. Соответствующее заявление он сделал после атаки беспилотников на Москву 30 мая.

Сегодня, 31 мая, Институт изучения войны сообщил, что власти РФ определились откуда прилетели беспилотники по их столице. Российское министерство обороны обвинило Украину в атаке на Москву. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские силы совершили налет БпЛА из-за того, что "за два-три дня" до этого оккупанты нанесли удары по штабу военной разведки Украины.