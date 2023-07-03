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Карасьов про саміт НАТО та контрнаступ ЗСУ: прямий ефір Новини.LIVE

3 липня 2023 17:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Карасьов про саміт НАТО та контрнаступ ЗСУ: прямий ефір Новини.LIVE
Політолог Вадим Карасьов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Політолог Вадим Карасьов став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про український контрнаступ, а також початок переговорів із Москвою.

Подивитися прямий ефір, який розпочнеться о 18:00, можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Політолог поговорить про зміну міграційної політики Європи та масові заворушення у Франції через вбивство 17-річного підлітка. Він також розповість, чого чекати на саміті НАТО.

Нагадаємо, у Франції припиняються вуличні протести через вбивство 17-річного хлопця. За минулу ніч кількість заарештованих значно зменшилася.

Також ми писали, що українські військові продовжують досягати успіху на фронті. Протягом минулого тижня їм вдалося знищити велику кількість російських цілей високої пріоритетності.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що минулий тиждень на фронті був важким. За його словами, наша держава має успіхи. 

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