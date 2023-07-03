Карасев о саммите НАТО и контрнаступлении ВСУ: прямой эфир Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев. Фото: Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет об украинском контрнаступлении, а также о начале переговоров с Москвой.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 18:00 можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

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Политолог поговорит об изменении миграционной политики Европы и массовых беспорядках во Франции из-за убийства 17-летнего подростка. Он также расскажет, чего ждать на саммите НАТО.

Напомним, во Франции прекращаются уличные протесты из-за убийства 17-летнего парня. За минувшую ночь количество арестованных значительно уменьшилось.

Также мы писали, что украинские военные продолжают добиваться успеха на фронте. За прошедшую неделю им удалось уничтожить большое количество российских целей высокой приоритетности.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошедшая неделя на фронте была тяжелой. По его словам, у нашего государства есть успехи.