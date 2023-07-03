Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Карасев о саммите НАТО и контрнаступлении ВСУ: прямой эфир Новини.LIVE arrow

Карасев о саммите НАТО и контрнаступлении ВСУ: прямой эфир Новини.LIVE

3 июля 2023 17:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Карасев о саммите НАТО и контрнаступлении ВСУ: прямой эфир Новини.LIVE
Политолог Вадим Карасев. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Политолог Вадим Карасев стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет об украинском контрнаступлении, а также о начале переговоров с Москвой.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 18:00 можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Прямой эфир Новини.LIVE

Политолог поговорит об изменении миграционной политики Европы и массовых беспорядках во Франции из-за убийства 17-летнего подростка. Он также расскажет, чего ждать на саммите НАТО.

Напомним, во Франции прекращаются уличные протесты из-за убийства 17-летнего парня. За минувшую ночь количество арестованных значительно уменьшилось.

Также мы писали, что украинские военные продолжают добиваться успеха на фронте. За прошедшую неделю им удалось уничтожить большое количество российских целей высокой приоритетности.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошедшая неделя на фронте была тяжелой. По его словам, у нашего государства есть успехи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз