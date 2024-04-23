Удар по Севастополю 21 квітня та ураження рятувального корабля Комуна - історія, значення для ЧФ РФ

Російське рятувальне судно "Комуна". Фото: Вікіпедія

Сили оборони України продовжують добивати у Севастополі залишки Чорноморського флоту Росії. 21 квітня підрозділи ВМС уразили рятувальний корабель "Комуна". Чим унікальний цей корабель, якої символічної втрати зазнали окупанти — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Україна добиває Чорноморський флот РФ

2024 рік може стати для Чорноморського флоту Російської Федерації останнім в історії його існування. Новини.LIVE уже писали про березень, який став для кримських окупантів справжнім чорним місяцем. Та ситуація для російського флоту продовжує погіршуватися.

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21 квітня у Севастополі, головній базі Чорноморського флоту, стався черговий вибух. Цей вибух цікавий двома особливостями. По-перше, операцію із ураження ворожих об’єктів провели підрозділи не ГУР, які активно працюють на цьому та інших напрямках, а Військово-морських сил ЗСУ. Як бачимо, в Україні вистачає сил, які можуть завдавати дошкульних ударів залишкам Чорноморського флоту.

А по-друге, унікальною стала і здобич українських ВМСників. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив про те, що внаслідок ураження було пошкоджено — в такому обсязі, що виконувати завдання уже буде неможливо — рятувальний корабель "Комуна".

Удар по імперії

Новини.LIVE у своїх численних матеріалах про російську техніку, знищену Силами оборони України, постійно наголошує на фінансових втратах російських окупантів. Ми пишемо про те, скільки агресорам коштувала та чи інша втрачена на фронтах повномасштабної війни техніка — навіть така, як стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, який був розроблений і виготовлявся ще у часи Радянського Союзу. Та у випадку із рятувальним кораблем "Комуна" ми змушені вибачитися — такої інформації надати вам не зможемо, з однієї простої причини. Причини, яка робить уражений російський корабель воістину унікальним.

Справа в тому, що "Комуна" був виготовлений ще в часи Російської імперії. Цей корабель, який тоді називався "Волхов", був закладений на Путиловській корабельні у Санкт-Петербурзі в листопаді 1912 року — тобто понад 110 років тому!

Спуск на воду корабля "Волхов", 1913 рік

Фото: Вікіпедія

1913 року "Волхов" був спущений на воду, а з 1915 року, під час Першої світової війни, надійшов до складу Російського імператорського флоту. Спускала корабель на воду донька останнього російського імператора Миколи ІІ Марія (розстріляна разом з батьком уже 1918-го в Єкатеринбурзі).

Які функції виконувала "Комуна"

Чим же такий унікальний цей корабель, перейменований 1922 року, після перемоги більшовицьких заколотників у російській Громадянській війні, на "Комуну" — що він використовується бойовим флотом понад 100 років? До речі, фактично "Комуна" до моменту атаки була найстарішим військовим судном у світі.

(В США досі числиться в складі флоту парусний фрегат USS Constitution, який був спущений на воду 1797 року, та після наполеонівських воєн 1812-1814 років він не використовується, граючи роль унікального музею – тоді як російський корабель до останнього виконував свої функції.)

"Волхов" під час Першої світової війни спочатку використовувався як плавуча база підводних човнів. А згодом почав займатися пошуком затонулих російських субмарин. Радянський Союз, зайнявши місце Російської імперії, цей унікальний корабель теж використовував — і до, і під час Другої світової війни. Цікаво, що 1932 року, під час пошуків затонулого підводного човна "Рабочий", "Комуна" знайшла панцерник "Русалка", який вважався зниклим ще 1893 року.

Корабель початку ХХ століття на війні століття ХХІ-го

1984 року, в останні роки існування мілітаристського радянського режиму, "Комуну" хотіли зняти з бойового чергування і передати в користування Академії наук СРСР. Втім, ці плани так і не були втілені в реальність, тож рятувальне судно залишилося військовим.

Взяла участь "Комуна" і у нинішній повномасштабній російсько-українській війні. Екіпаж корабля обстежував місце затоплення ракетного крейсера, флагмана Чорноморського флоту РФ "Москви". Згідно із наявними даними, крейсер лежить на глибини близько 50-60 метрів. Для порівняння — субмарина Б-9 "Рабочий" була не просто виявлена, а й піднята на поверхню з глибини 84 метри.

Звісно, флагман флоту, довжина якого 186 метрів — це не 68-метровий підводний човен. Та кораблі меншого класу "Комуна" цілком здатна була б підняти з дна Чорного моря. Крім того, на уражених Силами оборони України збереглася важлива для залишків Чорноморського флоту техніка та озброєння. Але після атаки українських ВМС, як запевнив Дмитро Плетенчук, "Комуна" уже не є повністю функціональним судном.

Тож історія унікального корабля підійшла до завершення. А разом з ним підходить до завершення й історія Російської імперії — яка намагається відновитися на політичній мапі світу ХХІ століття. І втрачає усі свої потужності, військово-морські зокрема.