Удар по Севастополю 21 апреля и поражение спасательного корабля Коммуна – история, значение для ЧФ РФ

Российское спасательное судно "Коммуна". Фото: Википедия

Силы обороны Украины продолжают добивать в Севастополе остатки Черноморского флота России. 21 апреля подразделения ВМС поразили спасательный корабль "Коммуна". Чем уникален этот корабль, какую символическую потерю понесли оккупанты — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Украина добивает Черноморский флот РФ

2024 год может стать для Черноморского флота Российской Федерации последним в истории его существования. Новини.LIVE уже писали о марте, который стал для крымских оккупантов настоящим черным месяцем. Но ситуация для российского флота продолжает ухудшаться.

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21 апреля в Севастополе, главной базе Черноморского флота произошел очередной взрыв. Этот взрыв интересен двумя особенностями. Во-первых, операцию по поражению враждебных объектов провели подразделения не ГУР, активно работающие на этом и других направлениях, а Военно-морских сил ВСУ. Как видим, в Украине хватает сил, которые могут наносить чувствительные удары остаткам Черноморского флота.

А во-вторых, уникальной стала и добыча украинских ВМСников. Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил о том, что в результате поражения было повреждено — в таком объеме, что выполнять задание уже будет невозможно — спасательный корабль "Коммуна".

Удар по империи

Новини.LIVE в своих многочисленных материалах о российской технике, уничтоженной Силами обороны Украины, постоянно подчеркивает финансовые потери российских оккупантов. Мы пишем о том, сколько агрессорам стоила та или иная потерянная на фронтах полномасштабной войны техника — даже такая, как стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, который был разработан и производился еще во времена Советского Союза. Но в случае со спасательным кораблем "Коммуна" мы вынуждены извиниться — такую информацию предоставить вам не сможем, по одной простой причине. Причины, делающие пораженный российский корабль поистине уникальным.

Дело в том, что "Коммуна" был изготовлен еще во времена Российской империи. Этот корабль, который тогда назывался "Волхов", был заложен на Путиловской верфи в Санкт-Петербурге в ноябре 1912 года — то есть более 110 лет назад!

Спуск на воду корабля "Волхов", 1913 год

Фото: Википедия

В 1913 году Волхов был спущен на воду, а с 1915 года, во время Первой мировой войны, поступил в состав Российского императорского флота. Спускала корабль на воду дочь последнего российского императора Николая ІІ Мария (расстреляна вместе с отцом уже в 1918 году в Екатеринбурге).

Какие функции выполняла "Коммуна"

Чем же так уникален этот корабль, переименованный в 1922 году, после победы большевистских мятежников в российской Гражданской войне, на "Коммуне" — что он используется боевым флотом более 100 лет? Кстати, фактически "Коммуна" к моменту атаки была старейшим военным судном в мире.

(В США до сих пор числится в составе флота парусный фрегат USS Constitution, спущенный на воду в 1797 году, и после наполеоновских войн 1812-1814 годов он не используется, играя роль уникального музея — тогда как российский корабль до последнего выполнял свои функции.)

"Волхов" во время Первой мировой войны первоначально использовался как плавучая база подводных лодок. А потом начал заниматься поиском затонувших российских субмарин. Советский Союз, заняв место Российской империи, этот уникальный корабль тоже использовал — и до, и во время Второй мировой войны. Интересно, что в 1932 году, во время поисков затонувшей подлодки "Рабочий", "Коммуна" нашла броненосец "Русалка", считавшийся пропавшим еще в 1893 году.

Корабль начала ХХ века на войне века XXI-го

В 1984 году, в последние годы существования милитаристского советского режима, "Коммуну" хотели снять с боевого дежурства и передать в пользование Академии наук СССР. Впрочем, эти планы так и не были воплощены в реальность, так что спасательное судно осталось военным.

Приняла участие "Коммуна" и в нынешней полномасштабной российско-украинской войне. Экипаж корабля обследовал место затопления ракетного крейсера, флагмана Черноморского флота РФ "Москвы". Согласно имеющимся данным, крейсер лежит на глубине около 50-60 метров. Для сравнения — субмарина Б-9 "Рабочий" была не просто обнаружена, но и поднята на поверхность с глубины 84 метра.

Конечно, флагман флота, длина которого 186 метров — это не 68-метровая подлодка. Но корабли меньшего класса "Коммуна" вполне способны были бы поднять со дна Черного моря. Кроме того, на пораженных силами обороны Украины сохранилась важная для остатков Черноморского флота техника и вооружение. Но после атаки украинских ВМС, как заверил Дмитрий Плетенчук, "Коммуна" уже не является полностью функциональным судном.

Так что история уникального корабля подошла к завершению. А вместе с ним подходит к завершению и история Российской империи, которая пытается восстановиться на политической карте мира XXI века. И теряет все свои мощности, военно-морские в частности.