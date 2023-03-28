Руководство рф привлекло опытных "вагнеровцев" к наступлению на Авдеевку, — ISW

Российские оккупанты

Российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку ограниченное количество высококвалифицированных подразделений группы "Вагнер". Они пытаются закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявил 25 марта, что украинская разведка прогнозирует появление "вагнеровцев" на Авдеевском направлении. На следующий день российский пользователь "ВКонтакте" опубликовал некролог, в котором сообщил о гибели 20 марта в Авдеевке "вагнеровца" Евгения Малготина. Он утверждал, что у погибшего был предварительный военный опыт и воевал во втором российском добровольческом отряде Армии Республики Сербской (обычно известной как Армия боснийских сербов) в 1992 году.

"Похоже, что Малготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет бойца высшего калибра, входящего в состав сил специальных операций "Вагнера". Несмотря на то, что "Вагнер" привлек к операциям вблизи Бахмута большую часть осужденных, вероятно, в разных местах" Украина есть контингент высококвалифицированных операторов", — говорится в отчете.

Российское военное руководство возможно решило развернуть определенные элементы "Вагнера" в районе Авдеевки в последние недели, чтобы поддержать истощенные и менее качественные элементы так называемой "ДНР" в их попытках взять населенный пункт. Если такие боевики "Вагнера" воевали поблизости от Авдеевки, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи в этом районе за последнюю неделю.

Напомним, Авдеевка Донецкой области критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". Ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.

Также мы писали, что продолжение наступательных операций россии вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль луганской и западной донецкой линии фронта является еще одним показателем того, что путин остается преданным победе в длительной войне, результат которой в значительной степени определяется военными реалиями на месте. Теперь эти атаки стали не просто бессмысленными, но и фактически вредными для подготовки рф к следующей фазе этой войны.