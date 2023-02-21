Обстрел Херсона: Хлань рассказал о ситуации в регионе

Херсон обстреливают зажигательными снарядами: ситуация в регионе в сутки
Оккупанты обстреливают правобережную Херсонщину зажигательными снарядами, что приводит к пожарам в частном секторе. За сутки 20 февраля в результате вражеских обстрелов есть погибшие.
Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"За минувшие сутки оккупанты 58 раз обстреляли правобережную часть Херсонщины с левого временно оккупированного берега. Шесть раз они попали именно в Херсон. Вечером враг начал использовать зажигательные снаряды, которые вызывают большое количество пожаров в частном секторе", — сказал Хлань.
По его словам, за сутки 20 февраля в Херсонской области погибли два человека.
Напомним, за сутки 19 февраля оккупанты 75 раз нанесли артиллерийские удары по региону, в одном из сел погибли три человека, восемь получили ранения.
Начальник прессслужбы тактической группы "Гром", капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации на левом берегу Херсонской области. По его словам, там продолжается "отжим" жилых помещений, грабежи, исчезновение людей, изнасилование, киднепинг и т.п.