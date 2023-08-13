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Херсонщина під вогнем окупантів: в МВС назвали кількість загиблих

13 серпня 2023 18:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Херсонщина під вогнем окупантів: в МВС назвали кількість загиблих
Співробітник ДСНС біля знищеного обстрілами будинку. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські терористи з ранку завдали ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок цього страждають передусім цивільні люди.

Про це повідомляється на Telegram-каналі міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

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"Після ворожих обстрілів виникли пожежі в приватних домоволодіннях. Горіли житлові будинки та гаражне приміщення", — повідомив міністр.

За його словами, рятувальники ДСНС ліквідували всі загоряння, попри повторні обстріли з боку військ загарбників.

Міністр також повідомив, що станом на 17:00 внаслідок військової агресії Росії у Херсонській області постраждало 20 осіб, серед них:

  • 7 загиблих (5 — у Широкій Балці, 2 — у Станіславі),
  • 13 поранених (по 3 — у Херсоні та Бериславі, по 2 — у Станіславі та Комишанах, по 1 — у Велетенському, Золотій Балці та Новокаїрах).
Співробітник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС
Співробітники ДСНС на уламках будинку. Фото: ДСНС 

День жалоби за загиблими

14 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими.

"Сьогодні Херсонська область здригнулася від страшних звісток. Херсон, Велетенське, Золота Балка, Станіслав, Комишани, Широка Балка… Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему - 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя", — написав Прокудін.

Також за словами голови Херсонської ОВА, в Станіславі внаслідок обстрілу загинув пастор християнської церкви Тачишвілі Микола Миколайович та його односелець.

Раніше ми вже повідомляли, у неділю, 13 серпня, російські терористи обстріляли багатоповерхівку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждало троє місцевих жителів.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу кількість жертв російських сил зросла, а в лікарні помер 12-річний хлопчик.

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