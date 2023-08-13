Херсонская область под огнем окупантов: в МВД назвали количество погибших

Сотрудник ГСЧС у уничтоженного обстрелами дома. Фото: ГСЧС

Российские террористы с утра нанесли удары по населенным пунктам Херсонской области. В результате страдают прежде всего гражданские люди.

Об этом сообщается на Telegram-канале министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

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"После вражеских обстрелов произошли пожары в частных домовладениях. Горели жилые дома и гаражное помещение", — сообщил министр.

По его словам, спасатели ГСЧС ликвидировали все возгорания, несмотря на повторные обстрелы со стороны войск захватчиков.

Министр также сообщил, что по состоянию на 17:00 в результате военной агрессии России в Херсонской области пострадали 20 человек, среди них:

7 погибших (5 — в Широкой Балке, 2 — в Станиславе),

13 раненых (по 3 — в Херсоне и Бериславе, по 2 — в Станиславе и Камышанах, по 1 — в Велетенскому, Золотой Балке и Новокаирах).

Сотрудник ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС на обломках дома. Фото: ГСЧС

День траура по погибшим

14 августа объявлен Днем траура по погибшим.

"Сегодня Херсонская область вздрогнула от страшных известий. Херсон, Громадное, Золотая Балка, Станислав, Камышаны, Широкая Балка… Софийцы было всего 23 дня от рождения, ее брату Артему - 12 лет. Сегодня их вместе с папой и мамой убила Россия. В Широкой Балке террористы оборвали жизнь 67-летнего местного жителя", — написал Прокудин.

Также, по словам главы Херсонской ОВА, в Станиславе в результате обстрела погиб пастор христианской церкви Тачишвили Николай Николаевич и его односельчанин.

Ранее мы уже сообщали, в воскресенье 13 августа российские террористы обстреляли многоэтажку в Херсоне. В результате атаки пострадали трое местных жителей.

Напомним, в результате обстрела количество жертв российских сил возросло, а в больнице скончался 12-летний мальчик.