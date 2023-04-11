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Окупанти на Херсонщині атакували з дрона човен з цивільними: що відомо про постраждалих

11 квітня 2023 07:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Окупанти на Херсонщині атакували з дрона човен з цивільними: що відомо про постраждалих
Росіяни використовують дрони для атак проти українців. Фото: ria.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В одному з населених пунктів Бериславської громади на Херсонщині росіяни скинули з дрона гранатну на човен з мирними людьми. Серйозні поранення отримали 20-річні чоловік і жінка. 

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація

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Що трапилося

"20-річний чоловік та 20-річна жінка, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку", — розповіли у адміністрації. 

Човен атакували окупанти, скинувши з безпілотника розривну гранату. Люди, котрі знаходилися у човні, отримали тяжкі поранення. 

Постраждалих до лікарні доставили військові. Нині медики надають їм необхідну допомогу. 

У якому стані постраждалі

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів в ефірі "Ми-Україна", які поранення отримали хлопець та дівчина, які перебували у човні. 

"Дівчина, як була у човні — у важкому стані, вона отримала осколкові поранення живота, 20-річний хлопець отримав поранення ніг. Вони шпиталізовані спочатку у міську лікарню, а потім евакуйовані в обласну", — розповів він. 

Нагадаємо, раніше російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких – медичні працівники.

Також повідомлялося, що 9 квітня росіяни атакували Херсонську область з авіації. Зокрема, армія рф завдала ударів керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади.

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