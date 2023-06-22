Подрыв Чонгарского моста: как это повлияет на контрнаступление ВСУ

Чонгарский мост. Фото: Соцсети

Утром 22 июня российские пропагандисты заявили об атаке на Чонгарский мост вблизи временно оккупированного полуострова. Это сделало невозможным сообщение Херсонщины и Крыма — оккупанты вынуждены использовать более сложные маршруты для логистических целей. А вот Вооруженным силам Украины блокирование логистической составляющей оккупационной армии только на пользу, но эксперты не советуют расслабляться.

Что нужно успеть сделать через три дня, чтобы россияне не выбрались из ловушки и как подрыв Чонгарского моста повлияет на ход войны и деоккупацию двух регионов, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Военный эксперт Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Логистические пути оккупантов

"Конечно, подрыв моста — это хорошо, ведь это направление считалось наиболее коротким. Через Армянск большее расстояние. Нанесение удара по Чонгарскому мосту имеет определенные признаки блокирования логистической составляющей оккупационной армии. Сами оккупанты признают тот факт, что будут большие трудности в обеспечении оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях" , — сказал Снегирев.

На каналах пропагандистов уже появилась информация, что сообщение с Крымом сейчас происходит по резервному маршруту через Армянск. Это усложнит принудительные процессы эвакуации и главное — у россиян будет снарядовый голод.

"Российские войска, которые сосредоточены в Херсонской области, логистически достаточно сильно зависят от поставок из оккупированного Крыма. Если будут взяты под контроль логистические составляющие Чонгар и в районе Армянска, не исключаю повторения жеста доброй воли", — добавил Снегирев.

Контрнаступление ВСУ и новый "хлопок"

Эксперт напомнил, что в 2022 году уже был удар по Чонгарскому мосту. Еще тогда было ясно, что для ВСУ один из основных моментов ведения войны — нанесение ударов по логистике врага.

"Сейчас стоит вопрос, что при наличии ракет Storm Shadow мы можем держать под огневым контролем не только левый берег Днепра. Удар по мосту сейчас исключит возможность переброски техники на Запорожское направление, а в районе Орехова исключит возможность переброски личного состава", — добавил Снегирев.

По словам эксперта, возможен и второй удар по мосту со стороны ВСУ. Ведь восстановить повреждения россияне могут через неделю, а это не выгодно украинской армии.

Результаты взрыва на Чонгарском мосту. Фото: Соцсети

"Если будут нанесены удары не только по этому мосту, но и по Крымскому, россияне окажутся в ловушке. Блокировка Чонгарского моста будет зависеть от интенсивного нанесения ударов. Если мы будем бить через 2–3 дня, то он прекратит свое существование. Все будет зависеть от эффективности ударов", — сказал Снегирев.

Силы оккупанта

Если логистические пути с Крымом перестанут работать на российскую армию, им придется воевать тем составом и с той техникой, которая у них есть на левобережье Днепра. И сил, как считает военный эксперт, будет достаточно для прикрытия.

"Там три линии обороны. Даже при условном присутствии этого достаточно для прикрытия. Речь идет о тотальном характере минирования. Если брать российские источники, то там около 40 тысяч личного состава. По количеству бронетехники неизвестно. Но основное — отсутствие постоянной поставки в первую очередь топливно-смазочных материалов боекомплекта приведет к снарядному голоду, нечем будет отвечать на огонь ВСУ. Это усложнит позиции оккупантов в моменте противодействия контрнаступлению ВСУ", — подытожил эксперт.

Как мы писали ранее, в ночь на 22 июня в Крыму произошел взрыв. Неизвестные в Джанкое взорвали Чонгарский мост. Сетью начало распространяться видео момента прилета ракеты.