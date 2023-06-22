В сети появилось видео удара ракет по Чонгарскому мосту

Последствия ударов по Чонгарскому мосту. Фото: росСМИ

В ночь на 22 июня в Крыму произошел взрыв. Неизвестные в Джанкое взорвали Чонгарский мост. Сетью начало распространяться видео момента прилета ракет.

Об этом массово сообщают Telegram-каналы .

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Момент удара ракет по Чонгарскому мосту

По предварительным данным, для атаки использовались ракеты Storm Shadow, которые недавно Украина предоставила Великобритания.

РосСМИ сообщают, что по разным данным на восстановление моста может потребоваться несколько недель.

Напомним, ранее мы писали, что удар по Чонгарскому мосту – это неизбежное событие. Украина продолжает процесс деоккупации своих территорий, захваченных российскими оккупантами.

Добавим, в ночь на 22 июня в Крыму произошел очередной взрыв. У Джанкоя был взорван Чонгарский мост.

Впоследствии стали известны детали инцидента. Журналисты сообщили, что в результате атакигородов на границе между Херсонской областью и Крымом был пробит в двух местах. Кроме того, повреждено дорожное покрытие на альтернативном мосту.