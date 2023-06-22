Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У мережі зʼявилось відео удару ракет по Чонгарському мосту arrow

У мережі зʼявилось відео удару ракет по Чонгарському мосту

22 червня 2023 14:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У мережі зʼявилось відео удару ракет по Чонгарському мосту
Наслідки удари по Чонгарському мосту. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 22 червня у Криму стався вибух. Невідомі у Джанкої підірвали Чонгарський міст. Мережею почало ширитись відео моменту прильоту ракет.

Про це масово повідомляють Telegram-канали.

Читайте також:

Момент удару ракет по Чонгарському мосту

За попередніми даними, для атаки використовувались ракети Storm Shadow, які нещодавно Україні надала Велика Британія.

РосЗМІ повідомляють, що за різними даними на відновлення мосту може знадобитися кілька тижнів.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що удар по Чонгарському мосту — це неминуча подія. Україна продовжує процес деокупації своїх територій, захоплених російськими окупантами.

Додамо, в ніч проти 22 червня в Криму стався черговий вибух. Біля Джанкоя був підірваний Чонгарський міст.

Згодом стали відомі деталі інциденту. Журналісти повідомили, що внаслідок атаки міст на кордоні між Херсонською областю та Кримомбув пробитий у двох місцях. Крім того, пошкоджено дорожнє покриття на альтернативному мосту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB