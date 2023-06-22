У мережі зʼявилось відео удару ракет по Чонгарському мосту

Наслідки удари по Чонгарському мосту. Фото: росЗМІ

У ніч проти 22 червня у Криму стався вибух. Невідомі у Джанкої підірвали Чонгарський міст. Мережею почало ширитись відео моменту прильоту ракет.

Про це масово повідомляють Telegram-канали.

Читайте також:

Момент удару ракет по Чонгарському мосту

За попередніми даними, для атаки використовувались ракети Storm Shadow, які нещодавно Україні надала Велика Британія.

РосЗМІ повідомляють, що за різними даними на відновлення мосту може знадобитися кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що удар по Чонгарському мосту — це неминуча подія. Україна продовжує процес деокупації своїх територій, захоплених російськими окупантами.

Додамо, в ніч проти 22 червня в Криму стався черговий вибух. Біля Джанкоя був підірваний Чонгарський міст.

Згодом стали відомі деталі інциденту. Журналісти повідомили, що внаслідок атаки міст на кордоні між Херсонською областю та Кримомбув пробитий у двох місцях. Крім того, пошкоджено дорожнє покриття на альтернативному мосту.