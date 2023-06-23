Хмельницька ОВА повідомила про наслідки атаки на військовий аеродром

Російська крилата ракета. Фото: УНІАН

Уламки російських ракет у Хмельницькій області спровокували пожежу житлового будинку. Загоряння усунули місцеві жителі та співробітники ДСНС, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному Telegram-каналі Хмельницької обласної військової адміністрації.

Читайте також:

Куди упали уламки

За інформацією обласної влади, уламки збитих уночі російських ракет упали в полі біля одного із сіл Хмельницької області.

Також було зафіксоване падіння залишків російської зброї, знищеної системами протиповітряної оборони України, на території приватних обійсть.

Наслідки падіння

Щонайменше одна будівля, яку зачепили уламки російської ракети, загорілася.

Також було вибито вікна.

За інформацією Хмельницької ОВА, ніхто внаслідок цих інцидентів не постраждав.

А пожежі ліквідували чи самі місцеві жителі, чи співробітники ДСНС.

Хмельницька ОВА про падіння уламків російських ракет

Нагадаємо, що сьогодні, 23 червня, уночі у Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що по одному із українських військових аеродромів російські окупанти випустили 13 крилатих ракет. Усі вони були збиті системами протиповітряної оборони.