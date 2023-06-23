Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Хмельницкая ОВА сообщила о последствиях атаки на военный аэродром arrow

Хмельницкая ОВА сообщила о последствиях атаки на военный аэродром

23 июня 2023 10:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Хмельницкая ОВА сообщила о последствиях атаки на военный аэродром
Российская крылатая ракета. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Обломки российских ракет в Хмельницкой области спровоцировали пожар жилого дома. Возгорание устранили местные жители и сотрудники ГСЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале Хмельницкой областной военной администрации.

Читайте также:

Куда упали обломки

По информации областных властей, обломки сбитых ночью российских ракет упали в поле у одного из сел Хмельницкой области.

Также было зафиксировано падение остатков российского оружия, уничтоженного системами противовоздушной обороны Украины, на территории частных подворий.

Последствия падения

По меньшей мере одно здание, которое зацепили обломки российской ракеты, загорелось.

Также были выбиты окна.

По информации Хмельницкого ОВА, никто в результате этих инцидентов не пострадал.

А пожары ликвидировали либо сами местные жители, либо сотрудники ГСЧС.

Хмельницкая ОВА о падении обломков российских ракет
Хмельницкая ОВА о падении обломков российских ракет

Напомним, что сегодня, 23 июня, ночью в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Позже Воздушные силы сообщили, что по одному из украинских военных аэродромов российские оккупанты выпустили 13 крылатых ракет. Все они были сбиты системами противовоздушной обороны.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас