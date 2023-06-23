Хмельницкая ОВА сообщила о последствиях атаки на военный аэродром

Российская крылатая ракета. Фото: УНИАН

Обломки российских ракет в Хмельницкой области спровоцировали пожар жилого дома. Возгорание устранили местные жители и сотрудники ГСЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале Хмельницкой областной военной администрации.

Читайте также:

Куда упали обломки

По информации областных властей, обломки сбитых ночью российских ракет упали в поле у одного из сел Хмельницкой области.

Также было зафиксировано падение остатков российского оружия, уничтоженного системами противовоздушной обороны Украины, на территории частных подворий.

Последствия падения

По меньшей мере одно здание, которое зацепили обломки российской ракеты, загорелось.

Также были выбиты окна.

По информации Хмельницкого ОВА, никто в результате этих инцидентов не пострадал.

А пожары ликвидировали либо сами местные жители, либо сотрудники ГСЧС.

Хмельницкая ОВА о падении обломков российских ракет

Напомним, что сегодня, 23 июня, ночью в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Позже Воздушные силы сообщили, что по одному из украинских военных аэродромов российские оккупанты выпустили 13 крылатых ракет. Все они были сбиты системами противовоздушной обороны.