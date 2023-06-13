ЗСУ за ніч і ранок збили 11 російських ракет, — Повітряні сили

Робота української ППО. Фото: konkurent.ua

Українська протиповітряна оборона протягом ночі та ранку 13 червня збила 11 крилатих ракет. На жаль, не обійшлося без "прильотів", зокрема, постраждав Кривий Ріг.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Читайте також:

Нічна масована атака

У ніч з 12 на 13 червня російські окупанти завдали комбінованого удару по території України.

Росіяни використали для атаки:

крилаті ракети Х-101/Х-555;

ударні дрони-камікадзе.

Ракети запускалися з літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря, а безпілотники — з південного напрямку.

Робота української ППО

Із 14 запущених російських ракет українська протиповітряна оборона збила 10.

Крім того, був знищений один дрон-камікадзе.

На жаль, не обійшлося без влучань, зокрема, постраждала багатоповерхівка у Кривому Розі.

Кількість російських ракет, знищених ППО України

Ранкова спроба окупантів

13 червня зранку російські агресори спробували повторити ракетний удар з Каспійського моря.

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, цього разу до території України долетіла тільки одна крилата ракета, яка була збита Силами оборони України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що відомо про щонайменше трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.

Нацполіція вже відкрила біля обстріляного будинку мобільний пункт і збирає докази чергового російського військового злочину.

На обстріл свого рідного міста уже відреагував Президент України Володимир Зеленський.