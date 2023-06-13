Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ за ніч і ранок збили 11 російських ракет, — Повітряні сили arrow

ЗСУ за ніч і ранок збили 11 російських ракет, — Повітряні сили

13 червня 2023 10:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за ніч і ранок збили 11 російських ракет, — Повітряні сили
Робота української ППО. Фото: konkurent.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська протиповітряна оборона протягом ночі та ранку 13 червня збила 11 крилатих ракет. На жаль, не обійшлося без "прильотів", зокрема, постраждав Кривий Ріг.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Читайте також:

Нічна масована атака

У ніч з 12 на 13 червня російські окупанти завдали комбінованого удару по території України.

Росіяни використали для атаки:

  • крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • ударні дрони-камікадзе.

Ракети запускалися з літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря, а безпілотники — з південного напрямку.

Робота української ППО

Із 14 запущених російських ракет українська протиповітряна оборона збила 10.

Крім того, був знищений один дрон-камікадзе.

На жаль, не обійшлося без влучань, зокрема, постраждала багатоповерхівка у Кривому Розі.

Кількість російських ракет, знищених ППО України
Кількість російських ракет, знищених ППО України 

Ранкова спроба окупантів

13 червня зранку російські агресори спробували повторити ракетний удар з Каспійського моря.

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, цього разу до території України долетіла тільки одна крилата ракета, яка була збита Силами оборони України.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що відомо про щонайменше трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.

Нацполіція вже відкрила біля обстріляного будинку мобільний пункт і збирає докази чергового російського військового злочину.

На обстріл свого рідного міста уже відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB