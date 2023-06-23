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РФ запустила по одному з аеродромів України 13 ракет, — Повітряні сили

23 червня 2023 07:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ запустила по одному з аеродромів України 13 ракет, — Повітряні сили
Військовий літак РФ із ракетами Ту-95МС. Фото росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 23 червня, у небі над Хмельницькою областю, військові сили Росії випустили 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 на місцевий військовий аеродром. Незважаючи на агресивні дії, оборонні системи України успішно відбивали атаку, знищивши всі ворожі ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У повідомленні йдеться, що старт ракет стався з Каспійського моря, близько півночі, в умовах низької видимості.

Попри нічний час та обрану тактику, противник не зміг обійти пильність українських військових. Силами ППО було збито всі цілі, причому більшість із них було знищено прямо в небі над Хмельницькою областю.

На додаток до знищення крилатих ракет, українська сторона також повідомила про успішне знищення ворожого БПЛА, залученого для розвідки. Тип цього дрону досі не встановлений, проте його використання наголошує на інтенсивності та серйозності ситуації.

Обстріли
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скріншот

Нагадаємо, що вночі 23 червня Україну охопила масштабна повітряна тривога. Також пролунали вибухи у Хмельницькій та Тернопільській областях.

Також ми писали, що в Україні 23 червня продовжується масштабна повітряна тривога. Також лунають вибухи у Херсоні.

Додамо, що у четвер, 22 червня, російські окупанти обстріляли житлові будинки Херсона. Під обстріл також потрапили студенти-волонтери, які допомагали місцевим жителям.

 

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