"Хочу жить": майже 10 тисяч російських військових захотіли здатися в український полон

Окрім російських військових, на гарячу лінію звертаються їхні родичі та близькі

До єдиного центру прийому звернень військовослужбовців рф щодо здачі в полон "Хочу жить" за пів року звернулись вже 9 836 осіб з росії та тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Військовополонені рф

Повідомляється, що за шість місяців роботи проєкту, попри регулярні спроби Роскомнадзору заблокувати доступ, сайт "Хочу жить" відвідало понад 14 млн осіб, 84% яких — це відвідувачі з території росії.

Окрім російських військових, на гарячу лінію звертаються їхні родичі та близькі. Часто мобілізовані росіяни, які прибули в складі окупаційної армії в Україну, не мають доступу до інтернету або зв’язку.

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Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра юстиції Олена Висоцька назвала неочікувані цифри, скільки коштує утримання одного російського військовополоненого.

Додамо, останній обмін військовополоненими відбувся 16 лютого. Тоді Україна повернула з полону 100 воїнів та одного цивільного. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.