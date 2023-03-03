"Хочу жить": почти 10 тысяч российских военных захотели сдаться в украинский плен

Кроме российских военных, на горячую линию обращаются их родственники и близкие

В единый центр приема обращений военнослужащих россии по поводу сдачи в плен "Хочу жить" за полгода обратились уже 9 836 человек из рф и временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Военнопленные рф

Сообщается, что за шесть месяцев работы проекта, несмотря на регулярные попытки Роскомнадзора заблокировать доступ, сайт "Хочу жить" посетило более 14 млн человек, 84% которых — это посетители с территории россии.

Кроме российских военных, на горячую линию обращаются родственники и близкие. Часто мобилизованные россияне, прибывшие в состав оккупационной армии в Украину, не имеют доступа к интернету или связи.

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Напомним, недавно заместитель министра юстиции Елена Высоцкая назвала неожиданные цифры, сколько стоит содержание одного российского военнопленного.

Добавым, последний обмен военнопленными состоялся 16 февраля. Тогда Украина вернула из плена 100 воинов и одного гражданского. Многие из героев получили ранения разной тяжести.