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"Хочу жить": почти 10 тысяч российских военных захотели сдаться в украинский плен

3 марта 2023 17:14
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Кроме российских военных, на горячую линию обращаются их родственники и близкие
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В единый центр приема обращений военнослужащих россии по поводу сдачи в плен "Хочу жить" за полгода обратились уже 9 836 человек из рф и временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Сообщается, что за шесть месяцев работы проекта, несмотря на регулярные попытки Роскомнадзора заблокировать доступ, сайт "Хочу жить" посетило более 14 млн человек, 84% которых — это посетители с территории россии.

военнопленные

Кроме российских военных, на горячую линию обращаются родственники и близкие. Часто мобилизованные россияне, прибывшие в состав оккупационной армии в Украину, не имеют доступа к интернету или связи.

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Напомним, недавно заместитель министра юстиции Елена Высоцкая назвала неожиданные цифры, сколько стоит содержание одного российского военнопленного.

Добавым, последний обмен военнопленными состоялся 16 февраля. Тогда Украина вернула из плена 100 воинов и одного гражданского. Многие из героев получили ранения разной тяжести.

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