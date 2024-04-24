Киберспециалисты СБУ уничтожили пять комплексов наблюдения врага и другую технику — кадры попаданий
Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его военную технику на нашей земле. Так, киберспециалисты Службы безопасности Украины уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.
Соответствующие кадры работы обнародовала пресс-служба СБУ.
Уничтожение комплексов наблюдения РФ
Известно, что защитники лишили российских захватчиков пяти комплексов наблюдения — "Муром", "Гренадер" и "Пергам".
Оккупанты используют их для выявления украинских защитников и корректировки артиллерийских ударов.
С помощью дронов-камикадзе киберспециалисты СБУ сожгли средства радиоэлектронной борьбы россиян, которые предназначены для подавления связи.
Кроме того, была уничтожена другая техника оккупантов:
- 28 средств РЭБ и РЭР, среди которых: "Силок-01", "Поле-21", "Стриж", Р-330Ж "Житель";
- четыре узла связи врага;
- 27 единиц автомобильной и специализированной техники;
- шесть танков, пять гаубиц Д-30, пять ББМ, три САУ, семь 120 мм минометов с расчетами и прочее.
Напомним, бойцы Сил специальных операций за неделю работы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили 11 россиян и их тяжелую технику с помощью FPV-дронов.
Также мы писали, что аэроразведчики бригады "Сталевий кордон" с помощью БпЛА уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт.
Кроме того, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.
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