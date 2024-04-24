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Киберспециалисты СБУ уничтожили пять комплексов наблюдения врага и другую технику — кадры попаданий

24 апреля 2024 21:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Киберспециалисты СБУ уничтожили пять комплексов наблюдения врага и другую технику — кадры попаданий
Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его военную технику на нашей земле. Так, киберспециалисты Службы безопасности Украины уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.

Соответствующие кадры работы обнародовала пресс-служба СБУ.

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Известно, что защитники лишили российских захватчиков пяти комплексов наблюдения — "Муром", "Гренадер" и "Пергам".

Оккупанты используют их для выявления украинских защитников и корректировки артиллерийских ударов.

С помощью дронов-камикадзе киберспециалисты СБУ сожгли средства радиоэлектронной борьбы россиян, которые предназначены для подавления связи.

Кроме того, была уничтожена другая техника оккупантов:

  • 28 средств РЭБ и РЭР, среди которых: "Силок-01", "Поле-21", "Стриж", Р-330Ж "Житель";
  • четыре узла связи врага;
  • 27 единиц автомобильной и специализированной техники;
  • шесть танков, пять гаубиц Д-30, пять ББМ, три САУ, семь 120 мм минометов с расчетами и прочее.

Напомним, бойцы Сил специальных операций за неделю работы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили 11 россиян и их тяжелую технику с помощью FPV-дронов.

Также мы писали, что аэроразведчики бригады "Сталевий кордон" с помощью БпЛА уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.

СБУ
военная техника
оккупанты
война в Украине
фронт

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