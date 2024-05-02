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Бросают десантников и морпехов — военный рассказал о тактике врага под Лиманом

2 мая 2024 09:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бросают десантников и морпехов — военный рассказал о тактике врага под Лиманом
Российские военные. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На Лиманском направлении русские захватчики бросают в бой десантников и морских пехотинцев. Это связано со значительными потерями, которые понесут российские линейные подразделения, которые нужно кем-то заменить.

Об этом рассказал военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав в эфире национального телемарафона в четверг, 2 мая.

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Российские оккупанты используют различные подразделения на Лиманском направлении. Это связано с большими потерями среди россиян и необходимостью изменять истощенные подразделения.

"Здесь есть и российские ВДВ, и морская пехота, есть "Шторм Z". Соответственно, у них разная подготовка. Они постоянно применяют мясные штурмы — группами по 5-10 человек идут вперед", — отметил военный.

Он добавил, что есть и профессиональные подразделения — они действуют ночью как группы закрепления.

"Трудно сказать о среднем уровне - по технике так же. Они собирают во что бы то ни стало, пытаясь прорвать нашу линию обороны", — рассказал Станислав.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики, скорее всего, начнут перебрасывать свои воздушно-десантные дивизии из Запорожской области на восточное направление. Это будет делаться с целью усиления наступательных операций на участке фронта.

Также российские войска не покидают попыток захватить Часов Яр Донецкой области, и это представляет серьезную угрозу, хотя быстро это сделать им не удастся.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
Лиман

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