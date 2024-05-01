Российские войска готовят резервы для нового наступления, — ISW

Украинские военные. Фото: Генштаб

Российские войска могут начать наступление севернее Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить операции в районе Часового Яра. Это может потребовать от российских войск тактической паузы для концентрации сил.

Об этом сообщает ISW.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец заявил, что россияне могут сосредоточить свои усилия на линии Старая Николаевка — Сухая Балка, а не северо-западнее Очеретиного. Это объясняется тем, что российские силы уже пытаются защитить свои фланги возле Очеретиного.

Как отмечают аналитики, войска РФ могут решить продвинуться севернее своего тактического проникновения под Очеретиным вдоль трассы Донецк — Константиновка, чтобы давить на ВСУ, которые обороняются в районе Торецка и, возможно, угрожать оперативному тылу украинской обороны в районе Часового Яра и к западу от него.

ISW отмечает, что Часов Яр является оперативно важной целью, поскольку он предоставит российским войскам плацдарм для начала наступательных операций против Дружковки и Константиновки, которые образуют крепостной пояс из четырех крупных городов Донецкой области.

Однако российским войскам может потребоваться более длительная пауза для усиления своих подразделений и передислокации дополнительных сил в районе Очеретиного.

Машовец заявил, что российская Центральная группировка войск, отвечающая за район Авдеевки, создала тактический резерв в составе трех небольших пехотных полков. Они, по всей вероятности, поддержат ожидаемую весенне-летнюю наступательную операцию.

Наступление РФ на фронте. Фото: ISW

Ранее в ISW писали, что российские оккупанты имеют незначительные тактические успехи неподалеку Авдеевки, однако значительное продвижение не зафиксировано.

Кроме того, 28 апреля украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. К тому же они освободили остров Нестрига.