Бросают своих умирать — дрон 47-й ОМБр попал по спрятавшимся в здании оккупантам

Оккупант покидает здание, куда попал дрон. Фото: скриншот с видео 47-й ОМБр

Операторы ударных дронов 47-й отдельной механизированной бригады попали летательным аппаратом в оккупантов, решивших спрятаться в развалинах здания. Один из россиян остался неповрежденным и просто скрылся с места, оставив своего товарища умирать.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал роты ударных БпЛА 47-й ОМБр в четверг, 28 марта.

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Украинские защитники в составе 47-й ОМБр нанесли точный удар по захватчикам. Они решили спрятаться от беспилотника в разрушенном здании, однако одного из них это не спасло. Второй не стал спасать товарища и просто скрылся с места попадания.

"Двое россиян спрятались в развалинах здания и закрыли вход. Думали, что это остановит наш дрон-камикадзе. Один оккупант выжил, получив легкие ранения конечностей и скрылся, бросив стекать кровью своего "товарища", — говорится в описании под видео.

Напомним, на Лиманском направлении пилоты механизированной бригады "Холодный Яр" на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и сожгли бронетехнику россиян.

Также мы писали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.