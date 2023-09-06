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Кількість поранених внаслідок удару по Костянтинівці зросла до 31, — Офіс Генпрокурора

6 вересня 2023 17:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кількість поранених внаслідок удару по Костянтинівці зросла до 31, — Офіс Генпрокурора
Наслідки ворожого удару по Костянтинівці. Фото: Донецька обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Внаслідок удару загарбників по Костянтинівці загинуло 16 людей. Кількість поранених зросла до 31 особи.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

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Усім потерпілим надається невідкладна медична допомога.

Попередньо, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів.

За даними Донецької обласної прокуратури, під завалами ще перебувають люди.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив про 16 загиблих у Костянтинівці.

Раніше ми повідомляли, що 6 вересня армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинули 16 людей.

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