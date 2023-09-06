Кількість поранених внаслідок удару по Костянтинівці зросла до 31, — Офіс Генпрокурора
Внаслідок удару загарбників по Костянтинівці загинуло 16 людей. Кількість поранених зросла до 31 особи.
Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
Наслідки удару росіян по Костянтинівці
Усім потерпілим надається невідкладна медична допомога.
Попередньо, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів.
За даними Донецької обласної прокуратури, під завалами ще перебувають люди.
Нагадаємо, Шмигаль повідомив про 16 загиблих у Костянтинівці.
Раніше ми повідомляли, що 6 вересня армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинули 16 людей.