Число раненых в результате удара по Константиновке возросло до 31, — Офис Генпрокурора
В результате удара захватчиков по Константиновке погибли 16 человек. Число раненых возросло до 31 человека.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Последствия удара россиян по Константиновке
Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.
Предварительно повреждено 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.
По данным Донецкой областной прокуратуры, под завалами находятся еще люди.
Напомним, Шмигаль сообщил о 16 погибших в Константиновке.
Ранее сообщалось, что 6 сентября армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области. В результате атаки погибли 16 человек.