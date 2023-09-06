Число раненых в результате удара по Константиновке возросло до 31, — Офис Генпрокурора

Последствия вражеского удара по Константиновке. Фото: Донецкая областная прокуратура

В результате удара захватчиков по Константиновке погибли 16 человек. Число раненых возросло до 31 человека.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.

Предварительно повреждено 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

По данным Донецкой областной прокуратуры, под завалами находятся еще люди.

Напомним, Шмигаль сообщил о 16 погибших в Константиновке.

Ранее сообщалось, что 6 сентября армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области. В результате атаки погибли 16 человек.