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Число раненых в результате удара по Константиновке возросло до 31, — Офис Генпрокурора

6 сентября 2023 17:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Число раненых в результате удара по Константиновке возросло до 31, — Офис Генпрокурора
Последствия вражеского удара по Константиновке. Фото: Донецкая областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В результате удара захватчиков по Константиновке погибли 16 человек. Число раненых возросло до 31 человека.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.

Предварительно повреждено 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

По данным Донецкой областной прокуратуры, под завалами находятся еще люди.

Напомним, Шмигаль сообщил о 16 погибших в Константиновке.

Ранее сообщалось, что 6 сентября армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области. В результате атаки погибли 16 человек.

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