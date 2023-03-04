Ракетный удар по Запорожью — количество жертв возросло до 11

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ракетного удара

В Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара рф по многоэтажке. Среди них — 8-месячная девочка, погибшая вместе со своей семьей.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Запорожской области.

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Известно, что из-под завалов дома спасатели деблокировали 11 погибших, из них — 8-месячный ребенок. Девочка погибла вместе со своей семьей.

Работники ГСЧС продолжают работать на месте очередного теракта рф. Отметим, что коммунальные службы вывезли более 511 тонн строительных обломков. Кроме того, психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.

К счастью, удалось спасти 11 человек. Также при разборе завалов достали четырех кошек и собаку.

Сейчас спасатели продолжают поиск пострадавших, демонтируют разрушенные конструкции дома.

Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен целый подъезд пятиэтажки, под завалами уже обнаружили тела двух погибших.

Также мы писали, что Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по Запорожью, пообещал, что Украина выгонит захватчиков со своей земли. А оккупанты, добавил глава государства, будут отвечать за все совершенное зло.