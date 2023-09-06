Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кількість загиблих зросла до 17 людей: в Констянтинівці завершили пошукову операцію arrow

Кількість загиблих зросла до 17 людей: в Констянтинівці завершили пошукову операцію

6 вересня 2023 19:07
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Кількість загиблих зросла до 17 людей: в Констянтинівці завершили пошукову операцію
Рятувально-пошукова операція на ринку. Фото: Нацполіція
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Костянтинівці Донецької області завершили пошуково-рятувальну операцію. Від дій російських терористів загинули 17 мирних жителів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Читайте також:

Що відомо про наслідки обстрілу у Констянтинівці

У середу, 6 вересня, російські окупанти обстріляли центральний ринок в Костянтинівці на Донеччині. Терористичний акт забрав життя мирних жителів.  

"Пошуково-рятувальна операція в Костянтинівці завершена. Станом на 18:00 внаслідок російських обстрілів 17 людей загинули і 32 дістали поранень", — повідомив міністр внутрішніх справ. 

Обстріл розпочався близько 14:00. Снаряди влучили по торговельних павільйонах центрального ринку. На місці виникла пожежа.

Ринок та будівлі поруч зазнали значних руйнувань — пошкоджені магазини, адміністративна будівля, п'ятий поверх житлового будинку та лінії електропередач. До того ж згоріли легкові автомобілі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський стверджує, що обстріл ринку у Костянтинівці є цілеспрямованим терактом із боку Росії.

Також Клименко повідомив про понад 40 постраждалих.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз