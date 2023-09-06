Кількість загиблих зросла до 17 людей: в Констянтинівці завершили пошукову операцію

Рятувально-пошукова операція на ринку. Фото: Нацполіція

У Костянтинівці Донецької області завершили пошуково-рятувальну операцію. Від дій російських терористів загинули 17 мирних жителів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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У середу, 6 вересня, російські окупанти обстріляли центральний ринок в Костянтинівці на Донеччині. Терористичний акт забрав життя мирних жителів.

"Пошуково-рятувальна операція в Костянтинівці завершена. Станом на 18:00 внаслідок російських обстрілів 17 людей загинули і 32 дістали поранень", — повідомив міністр внутрішніх справ.

Обстріл розпочався близько 14:00. Снаряди влучили по торговельних павільйонах центрального ринку. На місці виникла пожежа.

Ринок та будівлі поруч зазнали значних руйнувань — пошкоджені магазини, адміністративна будівля, п'ятий поверх житлового будинку та лінії електропередач. До того ж згоріли легкові автомобілі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський стверджує, що обстріл ринку у Костянтинівці є цілеспрямованим терактом із боку Росії.

Також Клименко повідомив про понад 40 постраждалих.