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Число погибших возросло до 17 человек: в Константиновке завершили поисковую операцию

6 сентября 2023 19:07
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Число погибших возросло до 17 человек: в Константиновке завершили поисковую операцию
Спасательно-поисковая операция на рынке. Фото: Нацполиция
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Константиновке Донецкой области завершили поисково-спасательную операцию. От действий российских террористов погибли 17 мирных жителей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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В среду, 6 сентября, российские оккупанты обстреляли центральный рынок в Константиновке Донецкой области. Террористический акт унес жизни мирных жителей.

"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По состоянию на 18:00 в результате российских обстрелов 17 человек погибли и 32 получили ранения" , — сообщил министр внутренних дел.

Обстрел начался около 14:00. Снаряды попали по торговым павильонам центрального рынка. На месте возник пожар.

Рынок и здания рядом получили значительные разрушения — повреждены магазины, административное здание, пятый этаж жилого дома и линии электропередач. К тому же сгорели легковые автомобили.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что обстрел рынка в Константиновке является целенаправленным терактом со стороны России.

Также Клименко сообщил о более 40 пострадавших.

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