Число погибших возросло до 17 человек: в Константиновке завершили поисковую операцию
В Константиновке Донецкой области завершили поисково-спасательную операцию. От действий российских террористов погибли 17 мирных жителей.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Что известно о последствиях обстрела в Константиновке
В среду, 6 сентября, российские оккупанты обстреляли центральный рынок в Константиновке Донецкой области. Террористический акт унес жизни мирных жителей.
"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По состоянию на 18:00 в результате российских обстрелов 17 человек погибли и 32 получили ранения" , — сообщил министр внутренних дел.
Обстрел начался около 14:00. Снаряды попали по торговым павильонам центрального рынка. На месте возник пожар.
Рынок и здания рядом получили значительные разрушения — повреждены магазины, административное здание, пятый этаж жилого дома и линии электропередач. К тому же сгорели легковые автомобили.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что обстрел рынка в Константиновке является целенаправленным терактом со стороны России.
Также Клименко сообщил о более 40 пострадавших.