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Количество жертв в Славянске увеличилась

14 апреля 2023 21:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Количество жертв в Славянске увеличилась
Последствия обстрела Славянска. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате ракетного удара со стороны России на город Славянск число жертв выросло до восьми человек. Один ребенок, который был извлечен из-под завалов, скончался в автомобиле скорой помощи. Еще 21 человек получил ранения, в том числе еще один ребенок. 

Об этом было сказано в эфире телемарафона.

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Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия и помогают пострадавшим. Полицейские проверяют дома и оказывают помощь нуждающимся. 

Ситуация находится под контролем, но число пострадавших продолжает расти. Местные власти сделали призыв к гражданам быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. 

В настоящее время полиция и спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим и обеспечить безопасность жителей города.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

 

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