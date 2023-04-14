Обстрел Славянска: ребенок, который достали из-под завалов, не выжил

Последствия обстрела славянских ракет С-300. Фото: Донецкая ОВА

Из-под завалов дома в Славянске, который россияне атаковали сегодня, 14 апреля, спасатели достали ребенка. К сожалению, он погиб в карете скорой помощи.

Об этом сообщил журналист, общественный деятель Андрей Смолий.

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По состоянию на 18:00 известно о пяти погибших и 15 раненых. Существует вероятность, что под завалами может находиться не менее семи человек.

"Напомню, около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля. Это — оперативная информация по состоянию на эту минуту. На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция", — рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Впоследствии на обстрел многоэтажки отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.