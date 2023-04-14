У Слов'янську зросла кількість жертв внаслідок удару

Наслідки російської атаки по житловому будинку в Слов'янську. Фото: Донецька обласна військова адміністрація

У руїнах будинку в Слов'янську, який росіяни атакували сьогодні, 14 квітня, знайшли тіла ще кількох жертв. Кількість загиблих та поранених зросла.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Існує ймовірність, що під завалами може перебувати щонайменше семеро осіб, серед яких є дитина.

"Нагадаю, близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки. Це – оперативна інформація станом на цю хвилину. На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція", — написав Кириленко.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.