У Слов'янську зросла кількість жертв внаслідок удару

Кількість жертв внаслідок обстрілу будинку у Слов'янську зросла: нові подробиці
У руїнах будинку в Слов'янську, який росіяни атакували сьогодні, 14 квітня, знайшли тіла ще кількох жертв. Кількість загиблих та поранених зросла.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Оновлені дані про удар по Слов'янську
Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Існує ймовірність, що під завалами може перебувати щонайменше семеро осіб, серед яких є дитина.
"Нагадаю, близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки. Це – оперативна інформація станом на цю хвилину. На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція", — написав Кириленко.
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.
За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.