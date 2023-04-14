В Славянске возросло количество жертв в результате удара

Последствия русской атаки по жилому дому в Славянске. Фото: Донецкая областная военная администрация

В руинах дома в Славянске, который россияне атаковали сегодня, 14 апреля, обнаружили тела еще нескольких жертв. Число погибших и раненых возросло.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Обновлены данные об ударе по Славянску

По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых. Существует вероятность, что под завалами может находиться не менее семи человек, среди которых есть ребенок.

"Напомню, около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля. Это – оперативная информация по состоянию на эту минуту. На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция", — написал Кириленко.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.