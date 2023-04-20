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"Клоуни у погонах": терорист Гіркін поскаржився на "неправильну" війну

20 квітня 2023 16:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
"Клоуни у погонах": терорист Гіркін поскаржився на "неправильну" війну
Російський терорист Ігор Гіркін. Фото: moscowtimes.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Відомий російський комбатант Ігор Гіркін (Стрєлков) вчергове виступив з критикою військового командування Росії. Він назвав війну "кровавим цирком" та заявив, що командування "воювати не вміє". 

Про це Гіркін написав у своєму Telegram. 

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"Не здатні оголосити ворогові війну"

У своєму дописі російський терорист називає військове командування Росії "клоунами у погонах". 

"Війна — це коли воюють дві держави. А у нас — не війна, у нас — кривавий цирк. З кривавими клоунами в погонах та без. Які навіть воювати не вміють, та й наважитись оголосити ворогові війну не здатні", — заявив він. 

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін заявив, що у Кремлі уже триває боротьба за владу в післяпутінській Росії. А від самого російського диктатора відмовляться наступного ж дня після падіння його режиму.

Також раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який раніше заявляв, що Україна готує вторгнення в Білгородську, Брянську та Курську області, знову потролив вище військове керівництво Росії.

Цього разу терорист запропонував організувати "Брянсько-Курсько-Білгородську Військову Акціонерну Компанію", оскільки, за його словами, міноборони РФ не справляється із забезпеченням безпеки мешканців цих областей.

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