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"Клоуны в погонах": террорист Гиркин пожаловался на "неправильную" войну

20 апреля 2023 16:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Клоуны в погонах": террорист Гиркин пожаловался на "неправильную" войну
Российский террорист Игорь Гиркин. Фото: moscowtimes.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Известный российский комбатант Игорь Гиркин (Стрелков) в очередной раз выступил с критикой военного командования России. Он назвал войну "кровавым цирком" и заявил, что командование "воевать не умеет".

Об этом Гиркин написал в своем Telegram.

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"Не способны объявить врагу войну"

В своем сообщении российский террорист называет военное командование России "клоунами в погонах".

"Война — это когда воюют два государства. А у нас — не война, у нас — кровавый цирк. С кровавыми клоунами в погонах и без. Которые даже воевать не умеют, и решиться объявить врагу войну не способны", — заявил он.

Напомним, ранее Игорь Гиркин заявил, что в Кремле уже идет борьба за власть в послепутинской России. А от самого российского диктатора откажутся на следующий же день после падения его режима.

Также ранее российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), ранее заявлявший, что Украина готовит вторжение в Белгородскую, Брянскую и Курскую области, снова потролил высшее военное руководство России.

На этот раз террорист предложил организовать Брянско-Курско-Белгородскую Военную Акционерную Компанию, поскольку, по его словам, минобороны РФ не справляется с обеспечением безопасности жителей этих областей.

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